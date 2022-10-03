Кристиан Бэйл хотел бы удариться головой об дверь в «Звёздных войнах»

Бывший исполнитель роли Бэтмена Кристиан Бэйл заявил, что хотел бы когда-нибудь сыграть в «Звёздных войнах». И многие тут же подумали, что речь идёт о какой-нибудь главной роли, но нет, здесь у актёра уже есть довольно необычное предпочтение. Он хотел бы исполнить роль неизвестного штурмовика, который в одной из сцен ударится головой об дверь.

Всё, чего я когда-либо хотел в «Звёздных войнах», — это быть в костюме штурмовика из «Звёздных войн» и удариться головой об дверь или что-то в этом роде, когда я буду проходить мимо. Настоящие фанаты вселенной всегда знали об одной сцене, где штурмовик ударяется головой об дверь, когда заходит. Я хотел бы быть этим парнем.

Когда о чём-то подобном сообщает актёр калибра Бэйла, то Disney просто обязана исполнить мечту артиста. Тем более что саму сцену знают и любят миллионы фанатов по всему миру, так что снять её ещё раз с культовым актёром — вопрос времени.