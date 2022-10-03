Кристиан Бэйл хотел бы удариться головой об дверь в «Звёздных войнах»
Поделиться
Бывший исполнитель роли Бэтмена Кристиан Бэйл заявил, что хотел бы когда-нибудь сыграть в «Звёздных войнах». И многие тут же подумали, что речь идёт о какой-нибудь главной роли, но нет, здесь у актёра уже есть довольно необычное предпочтение. Он хотел бы исполнить роль неизвестного штурмовика, который в одной из сцен ударится головой об дверь.
Всё, чего я когда-либо хотел в «Звёздных войнах», — это быть в костюме штурмовика из «Звёздных войн» и удариться головой об дверь или что-то в этом роде, когда я буду проходить мимо. Настоящие фанаты вселенной всегда знали об одной сцене, где штурмовик ударяется головой об дверь, когда заходит. Я хотел бы быть этим парнем.
Когда о чём-то подобном сообщает актёр калибра Бэйла, то Disney просто обязана исполнить мечту артиста. Тем более что саму сцену знают и любят миллионы фанатов по всему миру, так что снять её ещё раз с культовым актёром — вопрос времени.
Комментарии
- 3 октября 2022
-
14:24
-
14:01
-
13:52
-
13:38
-
13:21
-
13:01
-
12:48
-
12:38
-
12:05
-
10:58
-
10:32
-
09:43
-
01:58
-
00:01
- 2 октября 2022
-
18:35
-
17:59
-
17:18
-
16:40
-
15:57
-
15:52
-
15:17
-
14:36
-
13:59
-
13:13
-
12:34
- 1 октября 2022
-
21:01
-
19:10
-
18:57
-
18:15
-
17:35
-
17:07
-
16:31
-
16:03
-
15:29
-
14:51
Партнерский контент