Создатели Pathfinder: Kingmaker лишились заработка от игры из-за ухода из Mail.ru
Поделиться
Российская студия Owlcat Games рассказала на сервере в Discord, что лишилась прав на свою первую разработанную игру — Pathfinder: Kingmaker.
Это случилось ещё в 2019 году после ухода из состава My.Games. Несмотря на это, команда решила рассказать о потере прав на игру только сейчас. К тому же с 2019 года студия не получает денег с продаж Kingmaker и не занимается поддержкой проекта. Более того, вернуть права на тайтл тоже пока не представляется возможным.
Сейчас Owlcat Games продолжает поддерживать вышедшую в 2021 году Pathfinder: Wrath of the Righteou и трудится над Warhammer 40,000: Rogue Trader.
Pathfinder: Kingmaker вышла в 2018 году и получила в целом неплохие отзывы как от критиков, так и от игроков.
Комментарии
- 3 октября 2022
-
15:47
-
15:30
-
15:23
-
14:24
-
14:01
-
13:52
-
13:38
-
13:21
-
13:01
-
12:48
-
12:38
-
12:05
-
10:58
-
10:32
-
09:43
-
01:58
-
00:01
- 2 октября 2022
-
18:35
-
17:59
-
17:18
-
16:40
-
15:57
-
15:52
-
15:17
-
14:36
-
13:59
-
13:13
-
12:34
- 1 октября 2022
-
21:01
-
19:10
-
18:57
-
18:15
-
17:35
-
17:07
-
16:31
Партнерский контент