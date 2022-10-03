Создатели Pathfinder: Kingmaker лишились заработка от игры из-за ухода из Mail.ru

Российская студия Owlcat Games рассказала на сервере в Discord, что лишилась прав на свою первую разработанную игру — Pathfinder: Kingmaker.

Это случилось ещё в 2019 году после ухода из состава My.Games. Несмотря на это, команда решила рассказать о потере прав на игру только сейчас. К тому же с 2019 года студия не получает денег с продаж Kingmaker и не занимается поддержкой проекта. Более того, вернуть права на тайтл тоже пока не представляется возможным.

Сейчас Owlcat Games продолжает поддерживать вышедшую в 2021 году Pathfinder: Wrath of the Righteou и трудится над Warhammer 40,000: Rogue Trader.

Pathfinder: Kingmaker вышла в 2018 году и получила в целом неплохие отзывы как от критиков, так и от игроков.