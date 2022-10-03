В финальном трейлере «Чёрной пантеры 2» показали наследницу Железного человека
Поделиться
Marvel Studios запустила продажи билетов «Чёрной пантеры: Ваканда навсегда», одновременно с этим традиционно выпустив финальный большой трейлер блокбастера.
События фильма крутятся вокруг смерти Т'Чаллы — короля Ваканды и Чёрной пантеры. В ролике подтвердили, что теперь роль супергероя будет исполнять сестра бывшего правителя, Шури. Её показали в самом конце трейлера.
Вдобавок несколько кадров уделили Железному сердцу — юной наследнице Железного человека. Позже про неё выйдет отдельный сериал на Disney+, но дебютирует девушка именно в сиквеле «Чёрной пантеры». Вдобавок «Ваканда навсегда» станет финалом четвёртой фазы Marvel.
Премьера фильма в США и мире состоится 11 ноября. В России картину официально не покажут.
Постер
Комментарии
- 3 октября 2022
-
17:22
-
16:53
-
16:06
-
15:47
-
15:30
-
15:23
-
14:24
-
14:01
-
13:52
-
13:38
-
13:21
-
13:01
-
12:48
-
12:38
-
12:05
-
10:58
-
10:32
-
09:43
-
01:58
-
00:01
- 2 октября 2022
-
18:35
-
17:59
-
17:18
-
16:40
-
15:57
-
15:52
-
15:17
-
14:36
-
13:59
-
13:13
-
12:34
- 1 октября 2022
-
21:01
-
19:10
-
18:57
-
18:15
Партнерский контент