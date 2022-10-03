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В финальном трейлере «Чёрной пантеры 2» показали наследницу Железного человека

В финальном трейлере «Чёрной пантеры 2» показали наследницу Железного человека
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Marvel Studios запустила продажи билетов «Чёрной пантеры: Ваканда навсегда», одновременно с этим традиционно выпустив финальный большой трейлер блокбастера.

События фильма крутятся вокруг смерти Т'Чаллы — короля Ваканды и Чёрной пантеры. В ролике подтвердили, что теперь роль супергероя будет исполнять сестра бывшего правителя, Шури. Её показали в самом конце трейлера.

Вдобавок несколько кадров уделили Железному сердцу — юной наследнице Железного человека. Позже про неё выйдет отдельный сериал на Disney+, но дебютирует девушка именно в сиквеле «Чёрной пантеры». Вдобавок «Ваканда навсегда» станет финалом четвёртой фазы Marvel.

Премьера фильма в США и мире состоится 11 ноября. В России картину официально не покажут.

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