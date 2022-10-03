«Аватар» подбирается к сборам в $ 3 млрд

В конце сентября по всему миру стартовал повторный показ «Аватара» Джеймса Кэмерона. По итогам вторых выходных лента собрала ещё $ 4,7 млн, доведя общую кассу фильма до невероятных $ 2,9 млрд. Таким образом, «Аватар» спустя 13 лет ещё сильнее укрепился в статусе самого прибыльной картины в истории — ближайший конкурент в лице «Мстителей: Финал» довольствуются сборами в $ 2,79 млрд.
Конечно, перевыпуск культовых фильмов в кинотеатрах с последующими увеличенными сборами — не самая честная практика в мире кинематографа. При этом Disney прибегает к ней уже второй раз — ранее фильм Джеймса Кэмерона отправляли в кинотеатры в 2021 году для того, чтобы он вернул себе первое место после невероятно успешных последних «Мстителей».
Премьера сиквела — «Аватар: Путь воды» — состоится 14 декабря 2022 года. Помимо него, Джеймс Кэмерон также работает над ещё тремя продолжениями, которые будут выходить каждые два года.
- 3 октября 2022
-
17:22
-
16:53
-
16:06
-
15:47
-
15:30
-
15:23
-
14:24
-
14:01
-
13:52
-
13:38
-
13:21
-
13:01
-
12:48
-
12:38
-
12:05
-
10:58
-
10:32
-
09:43
-
01:58
-
00:01
- 2 октября 2022
-
18:35
-
17:59
-
17:18
-
16:40
-
15:57
-
15:52
-
15:17
-
14:36
-
13:59
-
13:13
-
12:34
- 1 октября 2022
-
21:01
-
19:10
-
18:57
-
18:15