После нового патча FIFA 23 на ПК должна заработать

Electronic Arts выпустила первый патч для FIFA 23, и он полностью посвящён техническим ошибкам в ПК-версии. EA исправила некоторые баги, связанные с античитом. Ранее он выдавал различные ошибки, из-за чего геймеры не могли запустить игру вне зависимости от комплектующих и версий операционной системы.
Также EA Sports повысила стабильность игры — ранее происходили вылеты при игре на устройстве с тактильной обратной связью. Судя по всему, речь идёт о специфических геймпадах вроде DualSense. Наша проверка показала, что FIFA 23 теперь действительно запускается в обычном режиме, хотя раньше поиграть можно было лишь с помощью прав администратора.
Обновление уже доступно для FIFA 23 в Steam, Origin и Epic Games Store. Вес патча составляет около 2,3 ГБ.
- 4 октября 2022
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