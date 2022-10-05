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Главные проблемы Overwatch 2. Blizzard показала список ошибок на запуске игры

Главные проблемы Overwatch 2. Blizzard показала список ошибок на запуске игры
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Blizzard опубликовала список проблем Overwatch 2, над решением которых компания старательно работает. Ключевых трудностей три:

  • часть игроков, которые связали свои аккаунты на ПК и консолях, при входе видят «неожиданную ошибку сервера»;
  • часть декоративных предметов и валюты не отображается в коллекции;
  • часть игроков испытывают проблемы с соединением.
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Также разработчики отмечают кое-какие проблемы с геймплеем:

  • камера на некоторых уровнях может неправильно отображаться;
  • прогресс в испытаниях для открытия героев может некорректно отображаться;
  • история матчей и повторы не отображаются в карьере;
  • подключение СМС-защиты может сломать клиент (тогда надо зайти на сайт и поменять номер на другой);
  • эхо может говорить репликами Кирико, Соджорн и Королевы Джанкярда.

Часть проблем постепенно решают, За обновлениями лучше следить на форуме Blizzard.

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