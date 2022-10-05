Главные проблемы Overwatch 2. Blizzard показала список ошибок на запуске игры
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Blizzard опубликовала список проблем Overwatch 2, над решением которых компания старательно работает. Ключевых трудностей три:
- часть игроков, которые связали свои аккаунты на ПК и консолях, при входе видят «неожиданную ошибку сервера»;
- часть декоративных предметов и валюты не отображается в коллекции;
- часть игроков испытывают проблемы с соединением.
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Также разработчики отмечают кое-какие проблемы с геймплеем:
- камера на некоторых уровнях может неправильно отображаться;
- прогресс в испытаниях для открытия героев может некорректно отображаться;
- история матчей и повторы не отображаются в карьере;
- подключение СМС-защиты может сломать клиент (тогда надо зайти на сайт и поменять номер на другой);
- эхо может говорить репликами Кирико, Соджорн и Королевы Джанкярда.
Часть проблем постепенно решают, За обновлениями лучше следить на форуме Blizzard.
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