Главные проблемы Overwatch 2. Blizzard показала список ошибок на запуске игры

Blizzard опубликовала список проблем Overwatch 2, над решением которых компания старательно работает. Ключевых трудностей три:

часть игроков, которые связали свои аккаунты на ПК и консолях, при входе видят «неожиданную ошибку сервера»;

часть декоративных предметов и валюты не отображается в коллекции;

часть игроков испытывают проблемы с соединением.

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Также разработчики отмечают кое-какие проблемы с геймплеем:

камера на некоторых уровнях может неправильно отображаться;

прогресс в испытаниях для открытия героев может некорректно отображаться;

история матчей и повторы не отображаются в карьере;

подключение СМС-защиты может сломать клиент (тогда надо зайти на сайт и поменять номер на другой);

эхо может говорить репликами Кирико, Соджорн и Королевы Джанкярда.

Часть проблем постепенно решают, За обновлениями лучше следить на форуме Blizzard.