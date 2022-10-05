Огромный скачок! Ремейк Dead Space сравнили с оригиналом

На канале ElAnalistaDeBits появилось видеосравнение ремейка Dead Space с оригинальной игрой, вышедшей в 2008 году. В ролике можно отчётливо увидеть отличия в графике.

Само собой, ремейк выглядит куда лучше оригинальной Dead Space. В новой игре будет более чёткие модели и текстуры, также стоит отметить важность проработки освещения. Ещё стоит отдать должное проработке монстров — в ремейке они выглядят довольно жутко.

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Недавно EA Motive показала геймплей ремейка Dead Space. Этот ролик и стал основой для видео ElAnalistaDeBits. Сами разработчики постарались максимально аутентично передать атмосферу оригинального проекта, это также заметно из самого ролика.

Ремейк выходит 27 января на PS5, Xbox Series и ПК.