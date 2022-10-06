Утечка: Генри Кавилл вернётся к роли Супермена в «Чёрном Адаме»

В Сети уже долгое время обсуждают, собирается ли Генри Кавилл возвращаться к роли Супермена или же актёр навсегда отказался от образа одного из сильнейших персонажей DC.

Судя по информации от многих инсайдеров, включая MyTimeToShineHello, актёр всё же вновь исполнит свою культовую роль. А случится это в фильме «Чёрный Адам». Сообщается, что Супермен получит небольшое камео.

Внимание! Далее могут быть потенциальные спойлеры к фильму. Читайте на свой страх и риск.

По словам инсайдера, Генри Кавилл даже скажет одну фразу, адресованную Чёрному Адаму.

Да, Генри Кавилл вернулся, у него классический костюм, он выйдет под музыку Джона Уильямса из «Супермена». Он скажет Чёрному Адаму: «Нам нужно поговорить».

Вполне вероятно, что в будущем мы увидим битву Супермена и Чёрного Адама, поскольку в комиксах персонажи сталкивались друг с другом.

«Чёрный Адам» выйдет в кинотеатрах 21 октября, но в России фильм не покажут.