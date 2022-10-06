Вышел релизный трейлер сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 2

Activision выпустила релизный трейлер Call of Duty: Modern Warfare 2. Он посвящён сюжетной кампании шутера. В ролике показали несколько кадров с игровым процессом и главных героев, в том числе и легендарного маскота серии капитана Джона Прайса.
Сюжет боевика разовьёт историю, которая началась в Modern Warfare 2019 года. Группа союзников продолжит борьбу с картелями, которые начали распространяться по всему миру.
Call of Duty: Modern Warfare 2 выйдет в релиз на ПК и консолях 28 октября. А предзаказавшие боевик пользователи смогут начать прохождение сюжета на несколько дней раньше — 20 октября.
Недавно известный инсайдер под ником Hope заявил, что Activision готовит огромный набор из самых лучших карт в истории бренда. Изначально предполагалось, что Infinity Ward выпустит исключительно ремейки карт из оригинальной Modern Warfare 2 (2009), но, видимо, студия решила угодить самым хардкорным фанатам франшизы. Предполагается, что издатель официально представит набор не раньше осени 2023 года.
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