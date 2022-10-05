Инсайдер: на 20-летие Call of Duty для Modern Warfare 2 выпустят сборник лучших карт серии

На 20-летие франшизы Call of Duty, которое пройдёт следующей осенью, Activision готовит большой подарок для поклонников любимого шутера — огромный набор из самых лучших карт в истории бренда. Об этом сообщает известный инсайдер Hope.

Изначально предполагалось, что Infinity Ward выпустит исключительно ремейки карт из оригинальной Modern Warfare 2 (2009), но масштабы проекта оказались куда больше.

Вдобавок к картам MW2 (2009) набор будет включать другие классические локации из каталога игр Infinity Ward, Treyarch и Sledgehammer.

Карты MW2 (2009)

Ключевое тут, что Activision вроде как планирует продавать этот набор карт. Для Call of Duty это будет большим шагом назад, ведь три года назад с MW (2019) модель распространения шутера глобально осовременилась — вместо платных карт и оружия теперь были сезоны лишь с платной косметикой через боевой пропуск.

Релиз набора ожидается не раньше осени 2023 года, поэтому издатель ещё может изменить своё решение продавать набор карт отдельно. Предполагается, что расширение может стать заменой Call of Duty (2023), которую отложили на целый год, — новая часть от Treyarch выйдет лишь осенью 2024 года.

А Call of Duty: Modern Warfare 2 выйдет 28 октября — сюжетную кампанию предзаказавшим выдадут на неделю раньше, 20-го числа.