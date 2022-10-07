Похоже, ремейк System Shock втихую перенесли на 2023 год

В Сети обратили внимание на изменённую дату релиза ремейка System Shock. Изначально тайтл обещали выпустить в этом году, однако судя по странице проекта в Steam, его релиз состоится в марте 2023 года. С чем связан перенос, неизвестно, но вполне возможно, разработчики не хотят конкурировать с гигантами вроде God of War Ragnarok, Call of Duty: Modern Warfare 2 и другими играми.
Разработчики из Nightdive Studios пока не объявляли о переносе игры. Возможно, они сделают это в ближайшее время, поскольку в Steam изменение уже внесено.
Ремейк System Shock будет полностью новой игрой, основанной на оригинальной System Shock, вышедшей аж в 1994 году. Разработка ремейка ведётся уже с 2016 года и, наконец, скоро она полностью завершится.
Игра выйдет на ПК, PlayStation и Xbox. Кстати, страница проекта в России не открывается, однако на ней указано, что игра будет поддерживать русский язык.
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