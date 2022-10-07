Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Похоже, ремейк System Shock втихую перенесли на 2023 год

Похоже, ремейк System Shock втихую перенесли на 2023 год
Комментарии

В Сети обратили внимание на изменённую дату релиза ремейка System Shock. Изначально тайтл обещали выпустить в этом году, однако судя по странице проекта в Steam, его релиз состоится в марте 2023 года. С чем связан перенос, неизвестно, но вполне возможно, разработчики не хотят конкурировать с гигантами вроде God of War Ragnarok, Call of Duty: Modern Warfare 2 и другими играми.

Разработчики из Nightdive Studios пока не объявляли о переносе игры. Возможно, они сделают это в ближайшее время, поскольку в Steam изменение уже внесено.

Ремейк System Shock будет полностью новой игрой, основанной на оригинальной System Shock, вышедшей аж в 1994 году. Разработка ремейка ведётся уже с 2016 года и, наконец, скоро она полностью завершится.

Игра выйдет на ПК, PlayStation и Xbox. Кстати, страница проекта в России не открывается, однако на ней указано, что игра будет поддерживать русский язык.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022