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Режиссёр фильма «Сайлент Хилл» подтвердил новые игры Silent Hill

Режиссёр фильма «Сайлент Хилл» подтвердил новые игры Silent Hill
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Режиссёр первой экранизации и грядущего нового фильма Silent Hill Кристоф Ган в одном из недавних интервью заявил, что Konami работает над несколькими играми по знаменитой хоррор-франшизе. По его словам, в разработке участвуют члены студии Team Silent, которая выпускала хорроры цикла с 1999 по 2004 год.

Ган также отметил, что, по его сведениям, именно ремейком Silent Hill 2 занимается студия Bloober Team, которая известна по мистическим ужастикам Layers of Fear и The Medium.

Сейчас в разработке находится несколько игр, над которыми работают несколько команд, в том числе Team Silent. Они будут возрождать франшизу, я думаю, их сильно впечатлил успех ремейков Resident Evil.

Режиссёр напомнил о своём втором фильме по франшизе. Он отметил, что в новой картине делается упор на психологию, а внимание зрителя постановщик хочет сосредоточить на «изнанке» города Сайлент Хилл. Съёмки нового «Сайлент Хилла» стартуют в феврале 2023 года.

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