Режиссёр фильма «Сайлент Хилл» подтвердил новые игры Silent Hill
Поделиться
Режиссёр первой экранизации и грядущего нового фильма Silent Hill Кристоф Ган в одном из недавних интервью заявил, что Konami работает над несколькими играми по знаменитой хоррор-франшизе. По его словам, в разработке участвуют члены студии Team Silent, которая выпускала хорроры цикла с 1999 по 2004 год.
Ган также отметил, что, по его сведениям, именно ремейком Silent Hill 2 занимается студия Bloober Team, которая известна по мистическим ужастикам Layers of Fear и The Medium.
Сейчас в разработке находится несколько игр, над которыми работают несколько команд, в том числе Team Silent. Они будут возрождать франшизу, я думаю, их сильно впечатлил успех ремейков Resident Evil.
Режиссёр напомнил о своём втором фильме по франшизе. Он отметил, что в новой картине делается упор на психологию, а внимание зрителя постановщик хочет сосредоточить на «изнанке» города Сайлент Хилл. Съёмки нового «Сайлент Хилла» стартуют в феврале 2023 года.
Новость по темеНовый фильм по Silent Hill не забудет про P.T. Хидео Кодзимы
Комментарии
- 7 октября 2022
-
17:22
-
16:57
-
16:28
-
16:05
-
15:59
-
15:35
-
15:16
-
14:55
-
14:50
-
14:21
-
14:12
-
14:10
-
14:04
-
14:00
-
14:00
-
13:41
-
13:13
-
13:10
-
12:41
-
12:35
-
11:53
-
11:24
-
10:47
-
09:59
-
09:41
-
05:11
-
01:44
- 6 октября 2022
-
23:18
-
23:03
-
23:00
-
21:50
-
21:32
-
21:16
-
20:33
-
19:57
Партнерский контент