Новый фильм по Silent Hill не забудет про P.T. Хидео Кодзимы

Кристоф Ган практически закончил раскадровку грядущего фильма по Silent Hill. Это означает, что в самое ближайшее время может начаться полноценное производство — кастинг, съёмки и так далее.

Режиссёр также подтвердил, что планирует оставить несколько намёков на P.T. — играбельный тизер Silent Hills от Хидео Кодзимы, который во время перестановок в Konami полностью отменили и даже забрали возможность вновь загрузить его из магазина PlayStation.

В фильме есть несколько отсылок на P.T., которая, конечно, заставила нас помечтать.

Имя Кристофа Гана знакомо поклонникам Silent Hill не понаслышке, ведь именно он снимал первый фильм «Сайлент Хилл», который вышел в 2006 году и до сих пор остаётся чуть ли не лучшей адаптацией игр на большом экране. А вот в работе над провальным сиквелом 2011 года он уже не принимал никакого участия.

Новый фильм по Silent Hill — лишь один из готовящихся проектов по культовой вселенной. В работе также три игры: ремейк второй части, номерная пятая часть и экспериментальный эпизодический проект. Таким образом, Konami возвращает серию в большую лигу.