4К, 500 настроек и античит Ricochet: особенности ПК-версии Call of Duty: Modern Warfare 2
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Activision выпустила новый трейлер Call of Duty: Modern Warfare 2 и похвасталась преимуществами ПК-версии шутера. Так, в ней будет поддержка 4К-разрешения и UltraWide-мониторов, а изменить можно будет более 500 различных настроек. Также ПК-геймеров в Modern Warfare 2 защитит новомодный античит Ricochet, который на старте будет и в Warzone 2.
Сюжет боевика продолжит историю, которая началась в Modern Warfare 2019 года. Группа оперативников специального назначения продолжит борьбу с картелями, которые начали распространяться по США и Мексике.
Call of Duty: Modern Warfare 2 поступит в продажу на ПК и консолях 28 октября. А предзаказавшие шутер пользователи смогут начать прохождение на неделю раньше — 20 октября.
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