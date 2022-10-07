4К, 500 настроек и античит Ricochet: особенности ПК-версии Call of Duty: Modern Warfare 2

Activision выпустила новый трейлер Call of Duty: Modern Warfare 2 и похвасталась преимуществами ПК-версии шутера. Так, в ней будет поддержка 4К-разрешения и UltraWide-мониторов, а изменить можно будет более 500 различных настроек. Также ПК-геймеров в Modern Warfare 2 защитит новомодный античит Ricochet, который на старте будет и в Warzone 2.

Сюжет боевика продолжит историю, которая началась в Modern Warfare 2019 года. Группа оперативников специального назначения продолжит борьбу с картелями, которые начали распространяться по США и Мексике.

Call of Duty: Modern Warfare 2 поступит в продажу на ПК и консолях 28 октября. А предзаказавшие шутер пользователи смогут начать прохождение на неделю раньше — 20 октября.