NAVI лидирует в группе после первого дня The International 2022

Состав Natus Vincere по Dota 2 одержал вторую победу в рамках предварительного этапа чемпионата мира The International 2022. В последнем туре игрового дня русскоязычный коллектив выиграл у Tempest из Перу со счётом 2:0.

В результате NAVI набрала пять очков и занимает промежуточное первое место в группе А, на один балл меньше у европейской команды Team Secret. В зоне нижней сетки оказались nouns и Tempest.

Фото: Liquipedia

Остальные матчи групповой стадии будут сыграны завтра, 9 октября. NAVI предстоят ещё две встречи — с китайской Vici Gaming в 7:30 и с Team Secret в 10:00 по московскому времени.

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