YouTube обязали разблокировать канал ТНТ. За отказ грозит штраф в 1 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск дочерней компании «Газпром-Медиа» к Google, обязав американскую компанию разблокировать канал ТНТ на YouTube. В случае отказа корпорация должна будет платить неустойку в размере 100 тыс. рублей в день, которая в конечном итоге может достигнуть 1 млрд рублей. После этого размер судебной неустойки не будет ограничиваться.
Помимо разблокировки, Google не должна запрещать дальнейший показ контента на YouTube, если он не будет нарушать правила онлайн-платформы.
YouTube начал блокировать российские каналы ещё в марте 2022 года. Под запрет попали учётные записи, которые финансируются государством РФ. Среди них был в том числе и официальный канал ТНТ. Интересно, что Google до сих пор не назвала точные причины блокировки.
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