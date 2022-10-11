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Все кислотные эффекты Need for Speed Unbound позволят отключить. Новый геймплей

Все кислотные эффекты Need for Speed Unbound позволят отключить. Новый геймплей
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EA выпустила свежий ролик Need for Speed Unbound — к сожалению, геймплейный дебют оказался лишь 30-секундным роликом для соцсетей. В нём показали немного кастомизации машин и живого игрового процесса.

Что важнее, Critertion подтвердила, что все вычурные визуальные эффекты можно отключить. Они относятся к кастомизации автомобиля, поэтому всё это настраивается и при надобности убирается. При этом в начале пути у игрока будет совсем немного подобных эффектов — новые будут открываться постепенно.

Need for Speed Unbound выходит 2 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series. Для гонки реализовали новую физическую модель с учётом 60 FPS — ранее физику создавали под 30 кадров в секунду. Основной упор при этом делают на сюжетную кампанию, а не мультиплеер.

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