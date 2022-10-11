Через год для Call of Duty: Modern Warfare 2 выйдет первое с 2004 года сюжетное дополнение

На днях инсайдер The Ghost of Hope рассказал, что в 2023 году Activision выпустит большое расширение, которое будет включать массу мультиплеерных карт и отдельную сюжетную кампанию. Сегодня эту информацию подтвердил и авторитетный инсайдер Джейсон Шрайер. У него нет данных о содержимом дополнения, однако в нём точно будет некий сюжетный контент.
Таким образом, Call of Duty впервые за 18 лет получит настоящее одиночное дополнение. В последний раз Activision выпускала нечто подобное в 2004 году. Тогда для первой части серии вышло расширение United Offensive, которое добавило в игру 13 одиночных миссий.
Как сообщают инсайдеры, выход сюжетного дополнения связан с тем, что в 2023 году номерная серия уйдёт на перерыв впервые в своей истории. В 2024-м Call of Duty вернётся силами Treyarch и расскажет о войне в Ираке.
- 11 октября 2022
-
20:12
-
19:47
-
19:47
-
19:17
-
18:46
-
18:18
-
18:07
-
17:45
-
17:32
-
17:20
-
16:51
-
16:22
-
16:12
-
16:09
-
15:51
-
15:19
-
15:17
-
14:36
-
14:27
-
13:45
-
13:36
-
13:20
-
13:15
-
12:50
-
12:49
-
12:41
-
12:29
-
12:00
-
11:31
-
11:25
-
10:52
-
10:40
-
10:09
-
09:37
-
09:36