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Через год для Call of Duty: Modern Warfare 2 выйдет первое с 2004 года сюжетное дополнение

Через год для Call of Duty: Modern Warfare 2 выйдет первое с 2004 года сюжетное дополнение
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На днях инсайдер The Ghost of Hope рассказал, что в 2023 году Activision выпустит большое расширение, которое будет включать массу мультиплеерных карт и отдельную сюжетную кампанию. Сегодня эту информацию подтвердил и авторитетный инсайдер Джейсон Шрайер. У него нет данных о содержимом дополнения, однако в нём точно будет некий сюжетный контент.

Таким образом, Call of Duty впервые за 18 лет получит настоящее одиночное дополнение. В последний раз Activision выпускала нечто подобное в 2004 году. Тогда для первой части серии вышло расширение United Offensive, которое добавило в игру 13 одиночных миссий.

Как сообщают инсайдеры, выход сюжетного дополнения связан с тем, что в 2023 году номерная серия уйдёт на перерыв впервые в своей истории. В 2024-м Call of Duty вернётся силами Treyarch и расскажет о войне в Ираке.

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