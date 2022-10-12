Microsoft оправдывается перед регуляторами Британии из-за сделки с Activision

Microsoft впервые полноценно прокомментировала заявление британского регулятора, в котором он выразил опасения насчёт поглощения Activision Blizzard. Корпорация Сатьи Наделлы не согласилась со мнением ведомства и утверждает, что оно не учитывает общую картину и потенциальный вред игровой индустрии.

Так, в Microsoft заявили, что консольным лидером на протяжении последних 20 лет остаётся именно PlayStation с более чем 150 млн активных игроков по всему миру. По этому показателю Sony якобы вдвое превосходит Xbox и опережает Nintendo. Кроме того, японская компания настолько сильно доминирует на рынке, что может без проблем повышать цены на свои консоли без какого-либо вреда для своей репутации.

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В качестве ещё одного аргумента Microsoft привела количество игр на PlayStation — их более 4000. При этом 280 из них вышли в 2021 году только на консолях Sony. Это почти в пять раз больше, чем на Xbox. В компании Сатьи Наделлы уверены, что PlayStation продолжит доминировать в игровой индустрии даже в случае теоретической эксклюзивности серии Call of Duty для платформ Microsoft. При этом корпорация всё ещё планирует оставить франшизу на PlayStation из финансовых и репутационных соображений.

Наконец, Microsoft не согласилась со словами британского регулятора, что у компании есть преимущество в «облачном» сегменте благодаря Xbox Cloud Gaming. Корпорация также напомнила, что Xbox занимает последнее место среди консолей и лишь седьмое на рынке ПК, а на мобильном рынке и вовсе не представлена.

Если ведомство Британии прислушается к Microsoft, то сделка с Activision Blizzard будет завершена до конца июня 2023 года. В противном случае поглощение задержится на неопределённый срок или может быть вовсе отменено.