VK и Mail.ru вернули в App Store

Спустя две недели после удаления в App Store вернулось приложение «ВКонтакте». И это не зеркало от сторонних разработчиков, как было с решениями санкционных банков, а оригинальное приложение VK.
Наша проверка подтвердила, что вместе с основным приложением вернулись и другие проекты медиахолдинга, включая VK Музыка, мессенджер VK, почта Mail.ru, VK Клипы и другие. Разработчиком значится V Kontakte OOO.
Приложения VK удалили 26 сентября, а спустя пару суток Apple объявила о причинах — британские санкции, которые в новой волне частично затронули владельцев медиахолдинга. В итоге корпорация решила полностью заблокировать все приложения и даже аккаунты разработчиков. В Минцифры решение назвали некорректным.
Видимо, раз приложения вернули, в Apple тоже так подумали.
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