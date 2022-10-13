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VK вернули в магазин Apple для iOS

VK и Mail.ru вернули в App Store
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Спустя две недели после удаления в App Store вернулось приложение «ВКонтакте». И это не зеркало от сторонних разработчиков, как было с решениями санкционных банков, а оригинальное приложение VK.

Наша проверка подтвердила, что вместе с основным приложением вернулись и другие проекты медиахолдинга, включая VK Музыка, мессенджер VK, почта Mail.ru, VK Клипы и другие. Разработчиком значится V Kontakte OOO.

Приложения VK удалили 26 сентября, а спустя пару суток Apple объявила о причинах — британские санкции, которые в новой волне частично затронули владельцев медиахолдинга. В итоге корпорация решила полностью заблокировать все приложения и даже аккаунты разработчиков. В Минцифры решение назвали некорректным.

Видимо, раз приложения вернули, в Apple тоже так подумали.

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