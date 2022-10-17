В матче Team Spirit на The International произошёл баг с Tusk — герой стал снежным комом

В рамках матча между российской Team Spirit и Tundra Esports из Европы на чемпионате мира The International 2022 по Dota 2 проявился необычный баг — модель одного из персонажей зависла во время применения способности.
Герой Tusk, на котором играл мидер Tundra Леон Nine Кириллин, после использования Snowball (превращает героя в снежный ком, катящийся на соперника) не вернулся к изначальной модели. На протяжении всей игры персонаж визуально выглядел так, будто применяет способность в этот момент.
Фото: PGL
Фактически это не повлияло на геймплей, поэтому организаторы турнира никак не отреагировали на произошедшее — матч был доигран в обычном режиме.
The International 2022 по Dota 2 — в Okko! Смотрите матчи Group Stage (15–18 октября) бесплатно по ссылке.
- 17 октября 2022
-
17:58
-
17:55
-
17:50
-
17:39
-
17:28
-
17:14
-
16:58
-
16:45
-
16:36
-
16:19
-
16:15
-
16:08
-
16:03
-
15:44
-
15:30
-
15:17
-
15:00
-
14:58
-
14:17
-
13:48
-
13:37
-
13:18
-
13:07
-
13:01
-
12:53
-
12:41
-
12:01
-
11:55
-
11:15
-
10:56
-
10:51
-
10:10
-
09:35
-
09:33
-
07:17