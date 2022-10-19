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Стал известен размер всех файлов Call of Duty: Modern Warfare 2

Стал известен размер всех файлов Call of Duty: Modern Warfare 2
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Фанатский аккаунт PlayStation Game Size раскрыл размер клиента и всех дополнительных файлов Call of Duty: Modern Warfare 2. Информация касается исключительно версии для PS4, но на всех платформах ожидается примерно одинаковый объём данных.

  • База — 40 ГБ
  • Первый набор для кампании — 7,2 ГБ
  • Второй набор для кампании — 11,59 ГБ
  • Набор для мультиплеера — 5,49 ГБ
  • Набор для кооператива — 3,24 ГБ
  • Набор для Warzone 2 — 2,98 ГБ.

И уже через три часа, в 20:00 мск, начинается предварительная загрузка сюжетной кампании. Для этого предстоит скачать базу и два набор для кампании. Общий объём — порядка 60 гигабайт.

Сюжетная кампания станет доступна завтра, 20 октября, в 20:00. Мультиплеер и кооператив — 28 октября. Королевская битва Warzone 2 и DMZ — 16 ноября вместе с запуском первого сезона шутера.

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