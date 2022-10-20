Режиссёр индийского хита RRR появится в следующей игре Хидео Кодзимы

Постановщик нашумевшего индийского боевика RRR С.С. Раджамули недавно посетил студию Kojima Productions. Режиссёр не только пообщался с Хидео Кодзимой, но и предоставил себя для 3D-сканирования.

Пока неизвестно, для какого именно проекта Раджамуни предоставил свою модель лица и тела. В настоящий момент Kojima Productions трудится над неанонсированной Death Stranding 2 и загадочным хоррором для Microsoft, который опирается на облачные технологии.

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

С.С. Раджамули — не первый режиссёр, которого сканирует Кодзима. Ранее Хидео отсканировал внешность своего друга Николаса Виндинга Рёфна, чтобы использовать его модель для постоянно умирающего персонажа Харта из Death Stranding.

Экшен RRR вышел в прокат и на стриминговых сервисах весной 2022 года. Это яркий и местами абсурдный и пафосный индийский боевик, который отличается от других подобных картин высоким качеством постановки.

Недавно стало известно, что в новой игре Хидео Кодзимы фигурирует актриса Эль Фаннинг. В первых числах октября девушка тоже приезжала в Kojima Productions, чтобы разработчики сняли с неё внешность и захватили движения.