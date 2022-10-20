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Blizzard выпустит сериал по мотивам World of Warcraft: Dragonflight

Blizzard выпустит сериал по мотивам World of Warcraft: Dragonflight
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С 25 октября Blizzard начнёт выпускать серию короткометражных мультфильмов Dragonflight Legacies. Мини-сериал посвящён грядущему релизу масштабного дополнения Dragonflight для World of Warcraft. Каждый выпуск будет раскрывать определённого персонажа. Первая серия расскажет о драконе Ноздорме, а также об истории всего драконьего рода и затронет тему поиска ключа для спасения мира.

World of Warcraft: Dragonflight выйдет 28 ноября этого года. Дополнение привнесёт в игру Драконьи острова, новые сюжетные ветки и расу Драктиров. Разработчики также пообещали обновлённый интерфейс, древо умений и другие улучшения.

Выпуск подобных анимационных проектов — традиция Blizzard. Перед релизом Battle for Azeroth издатель выпускал серию «Лики войны», подобная серия анимационных короткометражек выходила незадолго до премьеры дополнения Legion.

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