Blizzard выпустит сериал по мотивам World of Warcraft: Dragonflight

С 25 октября Blizzard начнёт выпускать серию короткометражных мультфильмов Dragonflight Legacies. Мини-сериал посвящён грядущему релизу масштабного дополнения Dragonflight для World of Warcraft. Каждый выпуск будет раскрывать определённого персонажа. Первая серия расскажет о драконе Ноздорме, а также об истории всего драконьего рода и затронет тему поиска ключа для спасения мира.
World of Warcraft: Dragonflight выйдет 28 ноября этого года. Дополнение привнесёт в игру Драконьи острова, новые сюжетные ветки и расу Драктиров. Разработчики также пообещали обновлённый интерфейс, древо умений и другие улучшения.
Выпуск подобных анимационных проектов — традиция Blizzard. Перед релизом Battle for Azeroth издатель выпускал серию «Лики войны», подобная серия анимационных короткометражек выходила незадолго до премьеры дополнения Legion.
- 20 октября 2022
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