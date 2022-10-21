Спойлеры! Финальная серия «Дома дракона» утекла за два дня до выхода

Финал «Дома дракона» просочился в Сеть раньше официальной премьеры. Это значит, что в социальных сетях уже могут появиться спойлеры. Неясно, как именно финал попал в руки пиратов, потому что пресса не получала его для обзора.

Чтобы получить максимальные впечатления от финала, редакция Чемп.Play. рекомендует остерегаться любых спойлеров.

Финал покажет, как Рейнира Таргариен и фракция Чёрных Таргариенов отреагируют на переворот Зелёных, которые успешно сделали Эйгона своим королём. Премьера завершающей серии состоится в ночь на 24 октября.

Уже известно, что «Дом дракона» получит второй сезон. Об этом HBO объявила в конце августа этого года. Некоторые СМИ сообщали о планах на продолжение ещё до премьеры первой серии. Когда выйдет продолжение, пока неизвестно.