Спойлеры! Финальная серия «Дома дракона» утекла за два дня до выхода
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Финал «Дома дракона» просочился в Сеть раньше официальной премьеры. Это значит, что в социальных сетях уже могут появиться спойлеры. Неясно, как именно финал попал в руки пиратов, потому что пресса не получала его для обзора.
Чтобы получить максимальные впечатления от финала, редакция Чемп.Play. рекомендует остерегаться любых спойлеров.
Финал покажет, как Рейнира Таргариен и фракция Чёрных Таргариенов отреагируют на переворот Зелёных, которые успешно сделали Эйгона своим королём. Премьера завершающей серии состоится в ночь на 24 октября.
Уже известно, что «Дом дракона» получит второй сезон. Об этом HBO объявила в конце августа этого года. Некоторые СМИ сообщали о планах на продолжение ещё до премьеры первой серии. Когда выйдет продолжение, пока неизвестно.
Новость по темеСериал «Дом дракона» уже продлили на второй сезон
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