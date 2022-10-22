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Gaimin Gladiators покинула The International 2022 по Dota 2

Gaimin Gladiators покинула The International 2022 по Dota 2
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Европейская команда Gaimin Gladiators проиграла OG в матче третьего раунда нижней сетки The International 2022 и вылетела с чемпионата мира по Dota 2.

Это первый матч плей-офф TI11, который завершился со счётом 2:1. «Гладиаторы» смогли отыграться на второй карте и лидировали в решающем сете, но упустили преимущество и были вынуждены сдаться.

Dota 2. The International 11. Раунд 2 (нижняя сетка)
22 октября 2022, суббота. 09:00 МСК
Team Liquid
Идёт
0 : 0
Entity

Gaimin Gladiators занимает 9-12-е место и по итогам турнира получит около $ 350 тыс. OG продолжит выступление на The International 2022 завтра, соперником станет победитель встречи между Entity Gaming и Team Liquid.

Чемпионат мира The Intenational 2022 по Dota 2 проходит с 8 по 30 октября. Участники турнира разыгрывают звание лучшей команды планеты и призовой фонд в размере $ 17 млн.

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