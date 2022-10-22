Gaimin Gladiators покинула The International 2022 по Dota 2
Поделиться
Европейская команда Gaimin Gladiators проиграла OG в матче третьего раунда нижней сетки The International 2022 и вылетела с чемпионата мира по Dota 2.
Это первый матч плей-офф TI11, который завершился со счётом 2:1. «Гладиаторы» смогли отыграться на второй карте и лидировали в решающем сете, но упустили преимущество и были вынуждены сдаться.
Dota 2. The International 11. Раунд 2 (нижняя сетка)
22 октября 2022, суббота. 09:00 МСК
Team Liquid
Идёт
0 : 0
Entity
Gaimin Gladiators занимает 9-12-е место и по итогам турнира получит около $ 350 тыс. OG продолжит выступление на The International 2022 завтра, соперником станет победитель встречи между Entity Gaming и Team Liquid.
Чемпионат мира The Intenational 2022 по Dota 2 проходит с 8 по 30 октября. Участники турнира разыгрывают звание лучшей команды планеты и призовой фонд в размере $ 17 млн.
Комментарии
- 22 октября 2022
-
08:54
-
00:56
- 21 октября 2022
-
22:45
-
21:56
-
21:35
-
21:17
-
20:58
-
20:32
-
19:52
-
19:15
-
18:28
-
17:47
-
17:23
-
17:00
-
16:10
-
16:05
-
15:49
-
15:38
-
15:23
-
15:14
-
14:43
-
14:15
-
14:12
-
13:58
-
13:34
-
13:14
-
13:05
-
12:41
-
12:35
-
12:21
-
12:13
-
11:43
-
11:10
-
10:32
-
10:15
Партнерский контент