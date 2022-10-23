Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

beastcoast и OG вылетели с The International 2022 по Dota 2

beastcoast и OG вылетели с The International 2022 по Dota 2
Комментарии

В Сингапуре завершились матчи третьего раунда нижней сетки The International 2022 по Dota 2. По их итогам на чемпионате мира осталось шесть команд, а перуанская beastcoast и OG из Европы покинули турнир.

Коллектив из Перу смог сотворить мини-сенсацию, выиграв первую карту у фаворита PSG.LGD, но затем всё-таки уступил и по итогам TI11 занял 7-8 место.

Dota 2. The International 11. Раунд 3 (нижняя сетка)
23 октября 2022, воскресенье. 05:00 МСК
beastcoast
Окончен
1 : 2
PSG.LGD

В европейском дерби сильнее оказалась Team Liquid. Игроки OG совершили слишком много ошибок и были вынуждены сдаться.

Dota 2. The International 11. Раунд 3 (нижняя сетка)
23 октября 2022, воскресенье. 08:50 МСК
OG
Окончен
0 : 2
Team Liquid

beastcoast и OG поделят 7-8 место в рамках TI11 и получат около $ 450 тыс. призовых.

Чемпионат мира The Intenational 2022 по Dota 2 проходит в Сингапуре с 8 по 30 октября. Участники турнира разыгрывают звание лучшей команды планеты и призовой фонд в размере $ 17 млн.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022