beastcoast и OG вылетели с The International 2022 по Dota 2

В Сингапуре завершились матчи третьего раунда нижней сетки The International 2022 по Dota 2. По их итогам на чемпионате мира осталось шесть команд, а перуанская beastcoast и OG из Европы покинули турнир.

Коллектив из Перу смог сотворить мини-сенсацию, выиграв первую карту у фаворита PSG.LGD, но затем всё-таки уступил и по итогам TI11 занял 7-8 место.

В европейском дерби сильнее оказалась Team Liquid. Игроки OG совершили слишком много ошибок и были вынуждены сдаться.

beastcoast и OG поделят 7-8 место в рамках TI11 и получат около $ 450 тыс. призовых.

Чемпионат мира The Intenational 2022 по Dota 2 проходит в Сингапуре с 8 по 30 октября. Участники турнира разыгрывают звание лучшей команды планеты и призовой фонд в размере $ 17 млн.