beastcoast и OG вылетели с The International 2022 по Dota 2
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В Сингапуре завершились матчи третьего раунда нижней сетки The International 2022 по Dota 2. По их итогам на чемпионате мира осталось шесть команд, а перуанская beastcoast и OG из Европы покинули турнир.
Коллектив из Перу смог сотворить мини-сенсацию, выиграв первую карту у фаворита PSG.LGD, но затем всё-таки уступил и по итогам TI11 занял 7-8 место.
Dota 2. The International 11. Раунд 3 (нижняя сетка)
23 октября 2022, воскресенье. 05:00 МСК
beastcoast
Окончен
1 : 2
PSG.LGD
В европейском дерби сильнее оказалась Team Liquid. Игроки OG совершили слишком много ошибок и были вынуждены сдаться.
Dota 2. The International 11. Раунд 3 (нижняя сетка)
23 октября 2022, воскресенье. 08:50 МСК
OG
Окончен
0 : 2
Team Liquid
beastcoast и OG поделят 7-8 место в рамках TI11 и получат около $ 450 тыс. призовых.
Чемпионат мира The Intenational 2022 по Dota 2 проходит в Сингапуре с 8 по 30 октября. Участники турнира разыгрывают звание лучшей команды планеты и призовой фонд в размере $ 17 млн.
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