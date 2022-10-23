На The International 2022 не осталось участников из России
Поделиться
После вылета Михаила Misha Агатова и его команды OG с чемпионата мира The International 2022 по Dota 2 на главном киберспортивном турнире не осталось российских игроков или тренеров.
Ни один наш представитель в этом году не смог пройти даже в топ-6 — такое же было в 2016 и 2019 годах.
Результаты российских команд и игроков на The International 2022 по Dota 2:
- 7-8 место — OG (Misha + тренер Chuvash);
- 9-12 место — Evil Geniuses (Nightfall);
- 9-12 место — Entity Gaming (Pure + Kataomi + тренер MeTTpuM);
- 9-12 место — Gaimin Gladiators (dyrachYO);
- 13-16 место — команда Team Spirit;
- 17-20 место — команда BetBoom Team.
Чемпионат мира The Intenational 2022 по Dota 2 проходит с 8 по 30 октября в Сингапуре. Участники турнира разыгрывают звание лучшей команды планеты и призовой фонд в размере $ 17 млн.
Комментарии
- 23 октября 2022
-
13:34
-
13:24
-
13:11
-
13:00
-
12:35
- 22 октября 2022
-
18:24
-
17:53
-
17:27
-
17:24
-
17:01
-
16:20
-
15:46
-
15:12
-
15:07
-
14:55
-
14:31
-
13:56
-
12:38
-
12:29
-
08:54
-
00:56
- 21 октября 2022
-
22:45
-
21:56
-
21:35
-
21:17
-
20:58
-
20:32
-
19:52
-
19:15
-
18:28
-
17:47
-
17:23
-
17:00
-
16:10
-
16:05
Партнерский контент