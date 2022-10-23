На The International 2022 не осталось участников из России

После вылета Михаила Misha Агатова и его команды OG с чемпионата мира The International 2022 по Dota 2 на главном киберспортивном турнире не осталось российских игроков или тренеров.

Ни один наш представитель в этом году не смог пройти даже в топ-6 — такое же было в 2016 и 2019 годах.

Результаты российских команд и игроков на The International 2022 по Dota 2:

7-8 место — OG (Misha + тренер Chuvash);

9-12 место — Evil Geniuses (Nightfall);

9-12 место — Entity Gaming (Pure + Kataomi + тренер MeTTpuM);

9-12 место — Gaimin Gladiators (dyrachYO);

13-16 место — команда Team Spirit;

17-20 место — команда BetBoom Team.

Чемпионат мира The Intenational 2022 по Dota 2 проходит с 8 по 30 октября в Сингапуре. Участники турнира разыгрывают звание лучшей команды планеты и призовой фонд в размере $ 17 млн.