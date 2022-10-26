Анонсирован ремейк первого «Ведьмака»

CD Projekt внезапно анонсировала ремейк первого «Ведьмака» — прямо на 15-летие франшизы, ведь первая часть вышла 26 октября 2007 года на ПК. В России, правда, премьера прошла на два дня раньше, 24 октября.
Ремейк создают на движке Unreal Engine 5, а за разработку отвечает польская студия Fool’s Theory (помогают в работе над Baldur's Gate 3). В работе помогают многие ветераны команды «Ведьмака», а всё творческое направление задаёт CD Projekt RED. Кодовое название игры — Canis Majoris.
О разработке проекта впервые заявили 4 октября, когда объявили о новой трилогии «Ведьмака» и сиквеле Cyberpunk 2077. То, что это ремейк первой части, решили рассказать на красивую дату.
Дату выхода и платформы не называют. Разработка сейчас находится на раннем этапе.
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