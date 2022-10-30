Tundra победила во второй игре финальной серии The International 2022 по Dota 2

Европейская команда Tundra Esports выиграла вторую карту гранд-финала чемпионата мира The International 2022 по Dota 2. Теперь коллектив находится в шаге от победы на главном киберспортивном турнире года.

Во втором сете Team Secret выбрала темповых героев и смогла получить начальное преимущество, большую часть времени доминируя на карте. Однако Tundra уверенно защищалась и дождалась серии ошибок противника — на 40-й минуте соперник был вынужден сдаться.

Таким образом, Tundra ведёт в серии до трёх побед со счётом 2-0. Для триумфа на главном турнире Dota 2 команде достаточно выиграть одну из трёх следующих карт.

Победитель серии станет чемпионом мира по Dota 2 и получит главный денежный приз в размере $ 8,5 млн. Второй финалист выиграет около $ 2,5 млн.