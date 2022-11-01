Над новой Fable работает сценарист Horizon Forbidden West

Эндрю Уолш, работавший в Guerrilla Games над Horizon Forbidden West в качестве ведущего сценариста и над Horizon Call of the Mountain в качестве помощника нарративного директора, рассказал, что присоединился к студии Playground Games.

Уолш будет работать над новой Fable, но на какой должности, неизвестно. Вероятно, разработчик выступит сценаристом или будет отвечать за повествование.

Новую часть Fable анонсировали летом 2020 года, однако с тех пор про игру будто бы забыли. Возможно, разработчики хотят поменьше рассказывать о проекте и больше усилий прикладывать к его созданию. Ранее сообщалось, что Microsoft хочет показать тайтл как можно скорее, но авторы пока не готовы дать согласие на это.

Fable делают для ПК и Xbox Series.