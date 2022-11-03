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Сбой WhatsApp помог «Телеграму» достичь суточной аудитории в 50 млн человек

Сбой WhatsApp помог «Телеграму» достичь суточной аудитории в 50 млн человек
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В конце октября в работе WhatsApp по всему миру были замечены серьёзные сбои, в том числе и в России. Из-за этого люди переключились на «Телеграм» — суточная аудитория мессенджера благодаря этому выросла до 50 млн человек.

Об этом сообщила газета «Коммерсантъ». Согласно информации, суточная аудитория впервые достигла такой отметки за период с 1 октября 2021 года. К 28 октября показатель опустился до 47,7 млн человек, а 22 октября он составлял 45,7 млн человек.

При этом суточная аудитория WhatsApp среди россиян старше 12 лет с 22 по 28 октября выросла с 72,2 млн человек до 74,6 млн человек. День сбоя — 25 октября.

Ранее в Госдуме заявляли, что не верят в анонимность «Телеграма», поскольку спецслужбы могут вычислить кого угодно.

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