В работе WhatsApp по всему миру замечены сбои

Сегодня утром в работе популярного мессенджера WhatsApp по всему миру обнаружились сбои. Информация об этом появилась на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Отмечается, что проблемы в работе мессенджера замечены в США, Германии, Нидерландах, Великобритании, Италии, Франции, Испании, Швеции, Греции и России. Наша личная проверка показала, что WhatsApp долго прогружает диалоги, а соединение с сервером длится почти постоянно.

Несмотря на проблемы, некоторые пользователи сообщают о стабильной работе мессенджера. Видимо, ситуация коснулась не всех.

С чем связаны сбои, неизвестно. Представители социальной сети пока никак не отреагировали на поступающие новости.