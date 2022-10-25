В работе WhatsApp по всему миру замечены сбои
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Сегодня утром в работе популярного мессенджера WhatsApp по всему миру обнаружились сбои. Информация об этом появилась на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Отмечается, что проблемы в работе мессенджера замечены в США, Германии, Нидерландах, Великобритании, Италии, Франции, Испании, Швеции, Греции и России. Наша личная проверка показала, что WhatsApp долго прогружает диалоги, а соединение с сервером длится почти постоянно.
Несмотря на проблемы, некоторые пользователи сообщают о стабильной работе мессенджера. Видимо, ситуация коснулась не всех.
С чем связаны сбои, неизвестно. Представители социальной сети пока никак не отреагировали на поступающие новости.
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