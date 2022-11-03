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Скоро из PS Plus уберут «Мафию 2» и ещё четыре игры

Скоро из PS Plus уберут «Мафию 2» и ещё четыре игры
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В Сети обратили внимание, что скоро из каталога PS Plus Extra и PS Plus Deluxe уберут сразу пять игр. Ремейк первой Mafia, Mafia 2, Mafia 3, Ride 4 и MXGP 2021 покинут сервис 15 ноября. После этого забрать игру по PS Plus будет нельзя.

Примечательно, что Sony не сообщила, какие игры покинут каталог в ближайшее время, поэтому пользователи просмотрели проекты и определили их сами — это довольно утомительный процесс.

Если вы ещё не прошли ни одну из этих игр, то лучше поторопитесь, поскольку времени осталось совсем немного. Пользователи Reddit шутят, что теперь перед ними непростая задача — пройти трилогию Mafia за оставшееся время.

Кстати, скоро Sony назовёт игры, которые пополнят каталоги PS Plus Extra и PS Plus Deluxe в ноябре, а пока можете забирать раздачу для PS Plus Essential.

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