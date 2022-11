В России продолжают скупать Cyberpunk 2077

Российская торговая сеть «М.Видео – Эльдорадо» опубликовала статистику, в которой раскрыла наиболее популярные физические версии игр по результатам продаж за девять месяцев 2022 года.

Наибольшим спросом у владельцев PlayStation 4 в течение всего года пользовалась Cyberpunk 2077. Игра лидирует по количеству проданных физических копий. Уверенное второе место заняла Horizon Forbidden West, также в первой пятёрке есть FIFA 22.

Самые продаваемые физические версии игр для PS4 за 2022 год

Cyberpunk 2077. Horizon Forbidden West. FIFA 22. The Last of Us Part 2. GTA 5.

НА PS5 ситуация немного иная. Среди лидеров по продажам оказались Horizon Forbidden West, Uncharted: Legacy of Thieves Collection и Elden Ring.

Самые продаваемые физические версии игр для PS5 за 2022 год

Horizon Forbidden West. Elden Ring. Uncharted: Legacy of Thieves Collection. «Человек-паук: Майлз Моралес». Mortal Kombat 11.

«М.Видео – Эльдорадо» также поделилась данными о продажах игр на Nintendo Switch. Абсолютными лидерами стали ролевая игра с упражнениями Ring Fit Adventure и The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Конечно, в топ также попали The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Animal Crossing: New Horizons.

Самые продаваемые физические версии игр для Nintendo Switch за 2022 год

Ring Fit Adventure. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Animal Crossing: New Horizons. The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Assassin's Creed The Ezio Collection.

На Xbox Series больше всего из «коробочных» версий покупали зомби-экшен Dying Light 2. На второй позиции разместилась Gears Tactics, а тройку замкнула Elden Ring.

Самые продаваемые физические версии игр для Xbox Series за 2022 год

Dying Light 2. Gears Tactics. Elden Ring. Mortal Kombat 11. Hitman 3.

Наконец, появилась информация и по продажам на Xbox One. Безоговорочным лидером стала Cyberpunk 2077. Вместе с ней в лидерах оказались Minecraft и FIFA 22.

Самые продаваемые физические версии игр для Xbox One за 2022 год