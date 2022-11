От финала God of War до бесплатной Call of Duty. Главные игровые релизы в ноябре

Ноябрь уже наступил, а вместе с ним игроков ожидает очередной вал новинок — крупных релизов уже не так много, как в октябре, но в целом на виртуальном поприще будет чем заняться.

Football Manager 2023

Дата выхода: 8 ноября.

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android.

Жанр: футбольный менеджер.

Разработчик: Sports Interactive.

Издатель: SEGA.

Релиз в России: нет.

Очередной выпуск футбольного менеджера, который пользуется огромным интересом у игроков. Из нововведений Football Manager 2023 хочется отметить возвращение серии на PlayStation — игра выйдет на PS5.

Sonic Frontiers

Дата выхода: 8 ноября.

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch.

Жанр: платфомер.

Разработчик: SEGA.

Издатель: SEGA.

Релиз в России: нет.

Sonic Frontiers вот-вот выйдет, но никто до сих пор не понимает, чего ожидать от этого платформера в открытом мире. В роликах игра выглядит очень уж странно — бедное окружение и скудное наполнение песочницы. Однако поигравшие внезапно хвалят новинку.

Frontiers — очень редкая игра в наше время, от которой действительно не знаешь, чего в итоге ожидать. В целом идея перенести Соника в открытый мир — выигрышная. Будем надеяться, что в итоге у SEGA наконец-то получится сделать всё хорошо. Больно надоели плохие 3D-игры про синего ежа.

God of War Ragnarok

Дата выхода: 9 ноября.

Платформы: PS5, PS4.

Жанр: экшен.

Разработчик: Sony Santa Monica.

Издатель: Sony.

Релиз в России: нет.

Один из главных релизов 2022 года. Сложно переоценить ажиотаж вокруг новой God of War. Нас ждёт финал (да!) саги в Скандинавии и начало Рагнарёка — местного конца света. Завязка истории всё ещё практически неизвестна, но уже точно понятно, что Кратос успеет повстречать всех местных богов — даже Одина.

Чем закончится скандинавская сага God of War узнаем совсем скоро. Не менее интересно, впрочем, куда серия отправится после. Может быть, на этот раз в Египет?

Pentiment

Дата выхода: 15 ноября.

Платформы: ПК, Xbox Series, Xbox One.

Жанр: детектив, ролевая игра.

Разработчик: Obsidian.

Издатель: Microsoft.

Релиз в России: нет.

Самая необычная игра месяца — детектив в Баварии XVI века. Игроки окажутся в шкуре художника Андреаса Малера — и на фоне больших социальных волнений проведут вместе 25 лет. Зачастую предстоит расследовать всевозможные убийства, но особенность в том, что никто не скажет, поступил ли ты правильно.

Среди отличительных черт — стильный визуал, вдохновлённый старыми рукописями и «самой историей». За разработку отвечает автор Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity, Neverwinter Nights 2 и Alpha Protocol Джон Сойер.

Somerville

Дата выхода: 14 ноября.

Платформы: ПК, Xbox Series, Xbox One.

Жанр: приключение.

Разработчик: Jumpship.

Релиз в России: неизвестно.

О Somerville мало кто слышал, однако это верный кандидат на одну из лучших игр года. За разработку фантастического приключения отвечает Дино Патти — создатель уже культовых Limbo и Inside.

В этот раз автор решил рассказать историю в духе «Войны миров» Стивена Спилберга — отец ищет свою семью прямо во время нападения пришельцев на Землю. Мы до сих пор толком не видели геймплея и знаем лишь сюжетную завязку, но уже есть уверенность в том, что Somerville станет одной из самых значимых инди-игр последних лет. Пропускать её просто нельзя — тем более что она с первого дня войдёт в подписку Game Pass.

Call of Duty: Warzone 2

Дата выхода: 16 ноября.

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One.

Жанр: королевская битва.

Разработчик: Infinity Ward.

Издатель: Activision.

Релиз в России: нет.

Вышедшая в октябре Modern Warfare 2 вскоре расширится, ведь уже 16 ноября выйдет условно-бесплатная Warzone 2. Сама королевская битва интересна не столько отдельно, сколько интригует DMZ — хардкорный режим, созданный в духе Escape from Tarkov и «тёмной зоны» The Division.

Вдобавок к этому 16 ноября в Modern Warfare 2 и Warzone 2 стартует первый сезон — а это свежий контент для MW2 и первый боевой пропуск со множеством наград.

Goat Simulator 3

Дата выхода: 17 ноября.

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.

Жанр: экшен.

Разработчик: Coffee Stain North.

Релиз в России: да.

Игра-шутка. Третья часть, на самом деле, вторая. Разработчики и таким образом решили скомедийничать. В целом про «симулятор козла» особо ничего не скажешь. Вы в роли козла должны навести бучу на уровне. Теперь это можно сделать в кооперативе ещё с тремя друзьями.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me

Дата выхода: 18 ноября.

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One.

Жанр: интерактивный хоррор.

Разработчик: Supermassive.

Издатель: Bandai Namco.

Релиз в России: неизвестно.

Четвёртая часть хоррор-антологии The Dark Pictures Anthology и заключительная игра «первого сезона». В The Devil in Me явно вдохновлялись серией фильмов «Пила» — ждите маньяка, который захочет проверить группу людей в ряде испытаний.

Что будет с серией после — неизвестно. Возможно, это последняя игра франшизы.

Pokemon Scarlet and Violet

Дата выхода: 18 ноября.

Платформы: Nintendo Switch.

Жанр: покемоны.

Разработчик: Game Freak.

Издатель: The Pokemon Company.

Релиз в России: нет.

Новые «Покемоны». Первая игра 10-го поколения. Больше ничего и не скажешь.

Evil West

Дата выхода: 22 ноября.

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One.

Жанр: кооперативный экшен.

Разработчик: Flying Wild Hog.

Издатель: Focus Entertainment.

Релиз в России: да.

Экшен от третьего лица, который напоминает клон Gears of War. Номинально общего у игр мало. Главный герой — охотник на вампиров с арсеналом оружия из пистолета, винтовки, огнемёта, топора и перчатки. Геймплей строится на том, чтобы оглушить врага издалека, после чего подбежать и добить врукопашную специальными приёмами. Всё это можно проходить в кооперативе с другом.

Warhammer 40,000: Darktide

Дата выхода: 30 ноября.

Платформы: ПК.

Жанр: кооперативный шутер.

Разработчик: Fatshark.

Релиз в России: нет.

Духовная наследница Left 4 Dead по вселенной Warhammer 40,000 от разработчиков Warhammer: Vermintide 2. Задача: высадиться на карту с тремя другими друзьями, предварительно выбрав подходящего каждому персонажа, и добраться до конца уровня. В этом будут сильно мешать всевозможные противники.

Игра, кстати, скоро выйдет и на Xbox Series — и её сразу добавят в Xbox Game Pass.

Что ещё? Из небольших релизов нельзя умолчать про ПК-версию «Человека-паука: Майлз Моралес». А в остальном мы рассказали обо всём важном. Чего ждёте больше всего?