Как скачать Call of Duty: Warzone 2 в России

Стартовала предварительная загрузка Call of Duty: Warzone 2, а вместе с этим стало понятно, как получить доступ к игре в России. Поскольку игра бесплатная, в Steam это особенно легко обойти — даже регион менять не нужно.

Для этого просто заходим на страницу игры, она открывается даже в России, включаем VPN любого региона и нажимаем «Предварительно загрузить игру». Начнётся процесс установки. После этого VPN уже не нужен и его можно отключить.

К сожалению, хоть без VPN страница и открывается, но при попытке установить попросту ничего не происходит.

На консолях всё также просто: на Xbox вы уже давно наверняка перешли в любой другой регион — там просто находите игру в магазине и начинаете загрузку. На PlayStation схожая механика — создаём аккаунт любого региона (США, Польша, Турция, Британия), заходим на него и загружаем игру оттуда. Всё будет работать на основном российском.

Call of Duty: Warzone 2 выходит 16 ноября в 21:00 мск.