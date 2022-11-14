Как скачать Call of Duty: Warzone 2 в России

Стартовала предварительная загрузка Call of Duty: Warzone 2, а вместе с этим стало понятно, как получить доступ к игре в России. Поскольку игра бесплатная, в Steam это особенно легко обойти — даже регион менять не нужно.
Для этого просто заходим на страницу игры, она открывается даже в России, включаем VPN любого региона и нажимаем «Предварительно загрузить игру». Начнётся процесс установки. После этого VPN уже не нужен и его можно отключить.
На консолях всё также просто: на Xbox вы уже давно наверняка перешли в любой другой регион — там просто находите игру в магазине и начинаете загрузку. На PlayStation схожая механика — создаём аккаунт любого региона (США, Польша, Турция, Британия), заходим на него и загружаем игру оттуда. Всё будет работать на основном российском.
Call of Duty: Warzone 2 выходит 16 ноября в 21:00 мск.
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