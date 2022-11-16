В Call of Duty: Modern Warfare 2 уже стартовал первый сезон. Warzone 2 ещё не вышла

Infinity Ward решила запустить первый сезон Call of Duty: Modern Warfare 2 за несколько часов до выпуска Call of Duty: Warzone 2. Благодаря этому в шутере уже появились долгожданные нововведения и стартовал первый боевой пропуск с новой моделью получения контента.

Карта боевого пропуска выглядит следующим образом:

В плейлистах теперь есть подборка исключительно на новой карте Shoot House, для желающих играть исключительно на свежей локации.

Ещё ввели множество других вещей. К примеру, наконец-то появилось нормальное отображение статистики:

Ещё — множество новых визиток и значков. Их можно открыть через испытания или первые виртуальные комплекты. Также добавили новый тип монетизации — постеры для использования на загрузочных экранах. Их продают в бандлах.

И вдобавок ко всему появилось новое оружие и тому подобное. А через несколько часов, в 21:00 мск, откроют доступ к Call of Duty: Warzone 2.