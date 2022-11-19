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NVIDIA объяснила, кто виноват в сгорании кабелей на RTX 4090

NVIDIA объяснила, почему плавятся кабели на RTX 4090
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Недавно NVIDIA оказалась в центре скандала из-за плавящихся адаптеров в видеокартах RTX 4090. На компанию уже подали в суд, и её представители впервые прокомментировали ситуацию и дали рекомендации по подключению карты к ПК.

NVIDIA сообщила, что получила около 50 сообщений о плавящихся кабелях со всего мира. Компания заявляет, что коннектор карты нужно подключать до конца.

Неполное подключение разъёмов к видеокарте — распространённая проблема. Для надёжности мы рекомендуем сначала подключить к видеокарте сетевой адаптер, чтобы убедиться, что он вставлен надёжно и ровно, а затем подключить видеокарту к материнской плате.

Мы изучаем дополнительные способы обеспечения надёжности разъёма перед включением питания видеокарты.

Фото: NVIDIA

Таким образом, NVIDIA косвенно намекает, что кабели плавятся из-за недостаточных знаний пользователей. При этом Лукас Генова, который подал иск на компанию, отметил, что у него огромный опыт в сборке ПК.

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