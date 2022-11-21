В «Индиане Джонсе 5» омолодят Харрисона Форда

Журнал Empire продолжает делиться подробностями пятого «Индианы Джонса». Как рассказал режиссёр картины Джеймс Мэнголд, авторы хотели вернуться во времена «В поисках утраченного ковчега», чтобы показать очень молодого главного героя. Для этого они решили омолодить Харрисона Форда — его изменённое лицо появится во вступлении.

Для омоложения 80-летнего актёра студия Industrial Light & Magic использовала сразу несколько революционных технологий. Кроме того, авторы даже раздобыли старую кожаную куртку Индианы из первой части, чтобы сшить новую с современными пропорциями актёра. Харрисон Форд уже видел результаты своего «омоложения» и поразился — это первый раз, где он действительно поверил в то, что это действительно молодая версия его самого.

Это первый раз, когда я действительно поверил в подобное омоложение. Выглядит немного пугающе. Даже не хочу знать, как это работает, но это работает. Однако это не заставляет меня хотеть быть молодым. Я рад, что в жизни выгляжу на свой возраст.

Премьера «Индианы Джонса 5» состоится 30 июня 2023 года.