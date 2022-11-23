«Иногда мне кажется, что там работают тупые люди». Симпл раскритиковал разработчиков CS:GO

Во время пресс-конференции перед турниром BLAST Premier: Fall Finals 2022 снайпер NAVI Александр s1mple Костылев прокомментировал последнее крупное обновление в CS:GO.

По мнению киберспортсмена, разработчики шутера из компании Valve не понимают баланса карт и очень долго исправляют баги в игре.

В недавнем обновлении Valve оставили Ancient, хотя они не вносят в неё вообще никаких изменений. Иногда мне кажется, что там работают тупые люди — они не понимают, что на этой карте защита слишком сильна. При этом добавляется новая карта со множеством багов. Мне нравится Anubis, но на ней есть баги, которые Valve будет долго исправлять.

18 ноября Valve обновила CS:GO, добавив в соревновательный режим новую карту Anubis — она заменила локацию Dust II, которая была не очень популярна на профессиональной сцене.