Нейросеть нарисовала героев «Гарри Поттера» в виде самураев
Поделиться
Пользователь Reddit assien-crombez решил поэкспериментировать с нейросетью Midjourney и превратил героев «Гарри Поттера» в настоящих самураев. Программа отлично справилась с заданием, а где-то стилистика выдержана в настолько японском стиле, будто это настоящая азиатская франшиза, а не обычная работа ИИ. А вот Добби как будто превратился в малыша Йоду из «Звёздных войн».
Гарри Поттер
Фото: Reddit
Гермиона Грейнджер
Фото: Reddit
Рон Уизли
Фото: Reddit
Рубеус Хагрид
Фото: Reddit
Альбус Дамблдор
Фото: Reddit
Добби
Фото: Reddit
Волан-де-Морт
Фото: Reddit
Северус Снейп
Фото: Reddit
Драко Малфой
Фото: Reddit
Ранее пользователи уже проводили собственные нейросетевые исследования для «Гарри Поттера» и рисовали персонажей саги по описанию из книг. Многие герои удивительно похожи на их воплощения в кино: от Волан-де-Морта до Снейпа и самого Гарри.
Новость по темеНейросеть нарисовала героев «Гарри Поттера» по описанию из книг
Комментарии
- 25 ноября 2022
-
20:18
-
19:46
-
19:21
-
18:39
-
18:05
-
17:49
-
17:36
-
17:29
-
17:21
-
17:17
-
17:01
-
16:58
-
16:34
-
16:19
-
15:56
-
15:33
-
15:33
-
15:01
-
14:37
-
14:33
-
14:05
-
13:51
-
13:41
-
13:09
-
13:06
-
12:39
-
12:17
-
11:29
-
10:58
-
10:24
-
10:01
-
09:39
-
00:30
-
00:09
- 24 ноября 2022
-
21:58
Партнерский контент