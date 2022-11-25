Нейросеть нарисовала героев «Гарри Поттера» в виде самураев

Пользователь Reddit assien-crombez решил поэкспериментировать с нейросетью Midjourney и превратил героев «Гарри Поттера» в настоящих самураев. Программа отлично справилась с заданием, а где-то стилистика выдержана в настолько японском стиле, будто это настоящая азиатская франшиза, а не обычная работа ИИ. А вот Добби как будто превратился в малыша Йоду из «Звёздных войн».

Гарри Поттер

Фото: Reddit

Гермиона Грейнджер

Фото: Reddit

Рон Уизли

Фото: Reddit

Рубеус Хагрид

Фото: Reddit

Альбус Дамблдор

Фото: Reddit

Добби

Фото: Reddit

Волан-де-Морт

Фото: Reddit

Северус Снейп

Фото: Reddit

Драко Малфой

Фото: Reddit

Ранее пользователи уже проводили собственные нейросетевые исследования для «Гарри Поттера» и рисовали персонажей саги по описанию из книг. Многие герои удивительно похожи на их воплощения в кино: от Волан-де-Морта до Снейпа и самого Гарри.