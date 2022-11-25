Фанаты создают ремейк оригинальной God of War

Baryonix Studios разрабатывает ремейк первой части God of War, которая изначально выходила на PS2 в 2005 году. Переосмысление создают на движке Unity, игра сейчас находится на стадии пре-альфы. Авторы пока разработали модель Кратоса и его анимации.

Мы — небольшая команда увлечённых разработчиков, и мы обожаем франшизу God of War. Поэтому мы решили сделать этот фанатский ремейк, чтобы бросить себе вызов.



Мы не знаем, когда именно он выйдет, но постараемся, чтобы это точно произошло.

Команда Baryonix Studios осознаёт, что юристы Sony могут прикрыть проект, но они всё равно продолжают работу. По их словам, это отличная возможность прокачать навыки разработки и получить полезный опыт. Если владельцы прав на God of War не остановят разработку, авторы выложат ремейк в открытый доступ.