Авторы Cyberpunk 2077 не следят за мировой повесткой

Квест-директор Cyberpunk 2077 Паве Саско заявил, что при создании своих игр команда CD Projekt RED не интересуется мировой повесткой, и настроение по отношению к игрокам из России у разработчиков такое же, как и к другим фанатам их проектов.

Мы, разработчики, делаем игры для людей. Чтобы они играли в них и хорошо проводили время. Для нас, как для авторов, очень важно дать людям эмоции, позволить им пережить запоминающийся опыт, пройти через удивительные истории. Мы хотим только этого.

Павел добавил, что во время работы он и его коллеги не думают о рынке и мировой повестке. По его словам, CD Projekt RED даже не обсуждает эти темы.

Мы обсуждаем, как сделать что-то запоминающееся, как дать игрокам те самые потрясающие эмоции, особенные моменты. Я был на той Е3, когда появился Киану Ривз. Мурашки, бегающие по коже всех людей на выставке, — я сам это чувствовал!



Вот это мы хотим дать людям. Ощущение, сильное ощущение чего-то прекрасного. И это применимо ко всем игрокам, это одинаково для всех — в том числе и для игроков из России.

CD projekt RED в этом году свернула свою деятельность в России — российские игроки не могут покупать новые продукты компании, но могут качать обновления и дополнения.