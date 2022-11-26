Игрок Tundra рассказал, что получил за победу на TI11 по Dota 2 меньше, чем было указано

Саппорт европейской команды Tundra Esports по Dota 2 Цзинцзюнь Sneyking У раскрыл подробности о призовых за победу на чемпионате мира The International 2022.

По словам киберспортсмена, каждый игрок получает на руки намного меньше первоначальной суммы.

Tundra Esports выиграла $ 8,5 млн, а я, судя по подсчётам — $ 1,7 млн. И это здорово! Но игроки обычно не получают целые 20% от всей суммы. Иногда организация, тренер, менеджер и другие сотрудники команды тоже получают часть призовых. Эта часть никогда не раскрывается в публичном поле и не отражается на сторонних ресурсах, поэтому указанные там суммы обычно завышены.



К тому же часть денег в любом случае заберёт налоговая. Да, в итоге я всё равно получу очень приятную сумму, которая может изменить жизнь человека — но эта сумма намного меньше, чем думают люди.

Ранее во время прямой трансляции игрок заявил, что получил за победу на The International менее миллиона долларов, хотя официально выиграл $ 1,7 млн. Это взволновало болельщиков Dota 2, которые не могли понять, куда пропала настолько большая часть призовых.