Успех аниме по Cyberpunk 2077 породит новые фильмы и сериалы от авторов «Ведьмака»
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Недавно CD Projekt RED отчиталась перед инвесторами за прошедший квартал. В отчёте компания рассказала, насколько сильно на продажи Cyberpunk 2077 повлияли большой патч 1.6 и аниме Edgerunners.
По словам вице-президента по развитию бизнеса Михаила Новаковского, теперь компания будет создавать больше трансмедийных проектов в разных стилях. Это не обязательно будут новые аниме. Также в компании ещё раз подтвердили, что второй сезон Edgerunners не получит.
Мы не подтверждаем никаких конкретных планов относительно второго сезона Edgerunners или чего-то другого. Но у нас есть желание создавать больше трансмедийных проектов, например, в анимации. Эти планы не изменились. Когда мы будем готовы, вы получите больше информации.
Cyberpunk 2077 действительно буквально реанимировали выходом аниме и большим некстген-патчем. Игра получила вторую жизнь.
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