В ремейке «Ведьмака» сделают открытый мир из «Ведьмака 3»

Во время подведения итогов третьего финансового квартала CD Projekt RED подтвердила, что ремейк первого «Ведьмака» будет ролевой игрой в открытом мире. Судя по всему, разработчики сильно переработают RPG 2007 года под современные консоли, включая баланс, размер локаций и другие элементы.

Напомним, оригинальный «Ведьмак» был игрой без открытого мира. Проект был разделён на главы, после прохождения которых геймер больше не мог вернуться в определённые сюжетные места. Судя по всему, авторы из польской студии Fool’s Theory отталкиваются от третьей, самой успешной части серии.

Как отметили в CD Projekt RED, ремейк находится в разработке чуть больше года. Других подробностей об игре, в том числе даты её выхода, пока нет.