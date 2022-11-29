VK запустила VK Play Live — аналог Twitch с выплатами даже небольшим стримерам

29 ноября VK выпустила из беты VK Play Live — аналог Twitch и YouTube, на котором можно транслировать видеоигры и другой контент. Уже 1 декабря разработчики запустят программу поддержки малых и средних стримеров — ведущие с аудиторией не больше 300 человек смогут получать специальные награды в зависимости от частоты стримов, среднего онлайна и размера аудитории.

Возможные награды для стримеров Фото: VK Play Live

Первый сезон продлится до 30 декабря. Максимальная награда составит 45 тыс. рублей — для этого ведущий должен будет стримить как минимум 16 дней и провести в эфире больше 32 часов. При этом время просмотра должно превысить 140 тыс. минут суммарно.

Пока неясно, какая поддержка стримеров будет во втором сезоне. Обо всех деталях компания расскажет ближе к старту 2023 года.