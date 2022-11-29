Тодд Говард жалеет, что не начал делать The Elder Scrolls 6 раньше

Творческий руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард дал большое интервью Лексу Фридману — оно идёт практически три часа. В нём он рассказал о своих прошлых играх — и, конечно, затронул проекты будущего.
К примеру, Говард сейчас уже жалеет, что не начал работать над The Elder Scrolls 6 пораньше, чтобы шестая часть могла появится на свет раньше. На создание игр уходит невероятно много времени, однако в Bethesda никто не торопится с выпуском продукта, если он ещё не готов. Первое впечатление очень важно.
Что интересно, лично Говард имеет лишь «туманное представление», когда всё-таки выйдет The Elder Scrolls 6. До начала пандемии релиз подразумевался в 2024 году (Starfield хотели отправить в продажу в 2021-м), однако теперь все сроки сдвинулись.
Также Говард отметил, что шестую TES делают с учётом того, что в неё будут играть не одно десятилетие. В чём конкретно это выражается, впрочем, даже сам разработчик не знает — это всё ещё неизвестная область для компании.
Ближайшая игра BGS — Starfield. Она должна была выйти 11 ноября 2022 года, однако выпуск отложили для дальнейшей полировки. Теперь официально премьера запланирована на 2023-й.
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