Опубликованы первые 30 минут Marvel's Midnight Suns, тактики от создателей ХСОМ 2

Журналисты IGN поделились роликом с первыми 30 минутами тактической Marvel's Midnight Suns. В ролике показали завязку сюжета и кадры с игровым процессом за Железного человека, Доктора Стрэнджа и Капитана Марвел.

Сюжет новой Marvel's Midnight Suns студия Firaxis посвятила борьбе известных героев Marvel с матерью демонов по имени Лилит. Firaxis — авторы культовой тактической серии XCOM и стратегического цикла Sid Meier's Civilization. Один из основателей компании — знаменитый геймдизайнер Сид Мейер.

Marvel's Midnight Suns выходит 2 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series, а в 2023 году тактика доберётся до PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Примечательно, что релиз игры состоится в один день с двумя другими гигантами: Need for Speed Unbound и The Callisto Protocol.